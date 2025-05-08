МЗС України: Путінський парад 9 травня прославлятиме не минулу перемогу над нацистською Німеччиною, а сучасну фашистську Росію

Міністерство закордонних справ України опублікувало заяву з нагоди 80-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років, в якій вшанувало пам’ять мільйонів загиблих та засудило спроби Росії привласнити спільну перемогу союзників.

"Та кривава війна забрала мільйони людських життів, зламала мільйони доль, зруйнувала мільйони сімей. Здавалося, що її жахливі наслідки мали би стати надійним уроком для майбутніх поколінь, запорукою того, про що ми говоримо кожного року у ці дні: "Ніколи знову!" - йдеться у повідомленні в четвер.

МЗС підкреслює, що всі народи колишнього СРСР, держав-союзниць антигітлерівської коаліції внесли свій внесок у подолання нацизму заради щасливого та мирного майбутнього наступних поколінь. Водночас зовнішньополітичне відомство наголосило, що Російська Федерація намагається привласнити перемогу над нацизмом.

"Кремль заявляє, що Росія виграла би Другу світову війну самостійно, без союзників чи інших народів, і прагне монополізувати спільну перемогу союзників над Гітлером. Так, ніби Росія одна відіграла вирішальну у цьому роль і зазнала найбільших втрат. Насправді найбільших людських і матеріальних втрат у тій війні зазнала не Росія, а країни та народи, які опинилися між нею та Німеччиною, передусім український", - йдеться у заяві.

МЗС також нагадало, що звільнення Європи від нацизму не принесло свободи багатьом європейським народам, адже після завершення Другої світової війни сталінський режим окупував Східну і Центральну Європу. Країни стикнулися з репресіями, засланнями і придушенням національної ідентичності. В повідомленні наголошується, що всі ці злочини мають бути належним чином засуджені. Водночас на відміну від України, США, Великої Британії, Франції та інших держав світу, які докладають усіх зусиль заради миру, сучасна Росія не лише не зробила висновків із минулого, але й обрала своїм гаслом "Можемо повторити", а ідеологією – мілітаризм та неоімперіалізм.

МЗС засуджує використання перемоги над нацизмом у пропагандистських цілях та зазначає, що таким чином Кремль намагається відволікти увагу від своїх злочинів як у минулій, так і в нинішній агресивній війні проти України.

"Завтра, 9 травня, Росія традиційно влаштує парад, який вже багато років поспіль не стільки вшановує пам’ять загиблих у роки Другої світової війни, скільки слугує цілям пропаганди. Навіть оголошення про триденне припинення вогню демонструє, що для Москви цінні паради та войовнича пропаганда, а не збереження людських життів та відновлення миру", - йдеться в заяві.

МЗС зазначає, що Володимир Путін - воєнний злочинець, ордер на арешт якого видав Міжнародний кримінальний суд, а російські солдати, які перед ним маршируватимуть, так само не є визволителями від нацизму. Вони є окупантами, воєнними злочинцями, мародерами, ґвалтівниками та вбивцями.

"Насправді путінський парад 9 травня прославлятиме не минулу перемогу над нацистською Німеччиною, а сучасну фашистську Росію", - наголошує МЗС.

Відомство закликає міжнародну спільноту не дати Росії зруйнувати світовий порядок, що заснований на повазі до міжнародного права та склався завдяки спільній перемозі над нацизмом у Другій світовій війні. Партнерів України просять об’єднати зусилля для посилення тиску на державу-агресора, який має змусити Росію припинити агресивну війну проти України та відновити всеосяжний, справедливий і сталий мир для України та всієї Європи.