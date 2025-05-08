Ворог скинув авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: поранено щонайменше 12 цивільних

Близько 22:50 7 травня 2025 року війська РФ здійснили авіаудар по Костянтинівці, використавши авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК, засіб ураження влучив у багатоквартирний будинок, є поранені, повідомляє Донецька обласна прокуратура в своєму Телеграм-каналі.

"Внаслідок авіаудару поранено чотирьох осіб: трьох чоловіків віком 46, 47 та 74 років, а також 47-річну жінку. Вони отримали мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій та переохолодження. Ще восьмеро цивільних, віком від 41 до 75 років, зазнали легких тілесних ушкоджень і були деблоковані рятувальниками. Потерпілим надано медичну допомогу",- зазначено в повідомленні.

За даними прокуратури, одна з містянок ймовірно перебуває під завалами. Пошкоджено три багатоквартирні будинки та магазин.

Донецька обласна прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину за ч. 1 ст. 438 КК України.