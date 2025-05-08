СУП підтримала угоду про створення інвестфонду Україна-США та розраховує на діалог в її імплементації

Спілка українських підприємців (СУП) позитивно оцінює підписання Угоди про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови та очікує, що документ посприяє не лише економічному зростанню України, а також технологічному оновленню добувної галузі, розвитку суміжних секторів, створенню робочих місць і збільшенню експортного потенціалу України.

"Спілка висловлює повну підтримку підписанню Угоди між Україною та США щодо створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови. Спілка розглядає цей крок як стратегічно важливий інструмент для відновлення національної економіки, залучення прямих іноземних інвестицій, модернізації ключових секторів інфраструктури й промисловості та гарантування військової допомоги США Україні", - наголосили агентству "Інтерфакс-Україна" в СУП.

Разом з тим спілка розраховує на відкритий діалог у процесі імплементації Угоди. "Зокрема, вважаємо вкрай важливим: залучення представників бізнесу до обговорення законопроєктів, які будуть розроблятись для реалізації положень Угоди; забезпечення прозорих і зрозумілих правил розподілу ресурсів та доступу до проєктів; мінімізацію регуляторних ризиків та можливих обмежень для нацкомпаній", – зазначили в бізнес-об’єданні.

Агентству не вдалося отримати подібні коментарі Угоди від двох інших великих українських бізнес-асоціацій – Європейської бізнес асоціації та Американської торгівельної палати.

В СУП зауважили, що положення Угоди щодо справедливого та прозорого механізму розподілу роялті, згідно з яким 50% доходів від експлуатації активів 57 природних ресурсів спрямовуватимуться до Фонду забезпечить стабільне джерело фінансування для довгострокових проєктів відбудови та розвитку, а отже фінансову сталість.

Спілка впевнена, що угодою передбачається справедливий баланс інтересів як для держави, так і для міжнародних інвесторів, оскільки викладені умови дають однозначне розуміння стабільності доходів, регуляцій та гарантує привабливість українського ресурсного сектору.

Крім того, в організації пояснили, що угода створює ефективну систему моніторингу використання коштів, що зміцнить довіру громадянського суспільства та бізнесу, а також звільнення від оподаткування - документ дає впевненість щодо довгострокового отримання прибутків, що значно підвищує увагу інвесторів і їх конкурентне залучення у видобувну галузь.

СУП вважає, що цей документ відкриває нові можливості для масштабного залучення капіталу, а для українського бізнесу ініціатива означає потенційне зростання обсягів інвестицій, особливо в інфраструктуру, енергетику, переробку ресурсів та високотехнологічні сектори; появу нових партнерств з міжнародними компаніями та розширення доступу до фінансування; загальне підвищення стандартів ведення бізнесу з акцентом на прозорість, звітність і сталість.

Уточнюється, що спілка також розуміє, що масштабні трансформації завжди несуть певні ризики — зокрема, щодо конкуренції за ресурси чи пріоритетів у розподілі фінансування. Проте в організації переконані, що за умови конструктивної співпраці між державою, бізнесом та міжнародними партнерами ці ризики можна ефективно врегулювати.

"Український бізнес готовий бути активним учасником відновлення, і ми очікуємо, що наш голос буде почутий у процесі напрацювання та формування відповідного законодавства (законів та нормативно-правових актів)", - резюмували в спільноті.

Підтримав Угоду щодо створення інфестфонду і СЕО енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко. В соцмережі Х він зазначив, що фонд є значим кроком вперед у відновленні країни після війни, а угода створює основу для прискорення приватних інвестицій в енергетичний сектор з одними з найбільших невикористаних резервів у Європі.

"З двадцятирічним досвідом видобутку ресурсів та виробництва енергії, ДТЕК готова співпрацювати з іноземними інвесторами, щоб втілити цю угоду в життя", - написав гендиректор енергохолдингу.

Також щодо документу позитивно висловився засновник Ajax Systems і член Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану при президентові ("Рада семи") Олександр Конотопський, який високо оцінив переговорну роботу уряду.

"Не можу уявити наскільки ця угода була складною. І наскільки важко казати "ні" такому сильному партнеру. Але казали. І думали. І запрошували спеціалістів. І зробили угоду достатньо збалансованою. Це все менеджмент. Державний менеджмент має бути крутим. І має оплачуватися як приватний менеджмент", - написав він в Facebook.

Ще один член "Ради сімох" - співзасновник monobank Олег Гороховський також вважає Угоду "гарним результатом".

Український підприємець Василь Хмельницький у рекламному пості у Facebook зауважив, що не знає наскільки Україна "багата" на стратегічні копалини, адже навіть вже наявні ресурси не видобуваються останніми роками. Проте, за його словами, США проінвестує не лише фінанси, а й досвід, підходи до ведення бізнесу, стандарти, технології, експертизу та контроль, що може надати для України нові знання та інституції.

"Виглядає як домовленість про стратегічне партнерство на роки. Вважаю, що це великий крок для того, щоб Україна отримала нові можливості", - підсумував він.

Джерело: https://sup.org.ua

https://x.com/TimchenkoMaxim/status/1917887082346766413

https://www.facebook.com/share/p/1DuLQTDimB/

https://www.facebook.com/share/p/1EpmTMzaga/?mibextid=wwXIfr