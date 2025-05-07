Україна готова до мирних переговорів після повноцінного припинення вогню – Єрмак

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Україна готова до мирних переговорів після повноцінного припинення вогню, і "деякі питання" доведеться обговорювати з Росією, заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ми готові до переговорів. Але тільки після повноцінного припинення вогню. Це — позиція України, США та наших європейських друзів. Ми не торгуємо своєю незалежністю. Наші "червоні лінії" — це Конституція, міжнародне право і Статут ООН", - сказав він в інтерв‘ю німецькому Die Zeit.

Він наголосив, що Україна ніколи не визнає окупацію своїх територій. "Проте ми реалісти: розуміємо, що деякі питання доведеться обговорювати за столом переговорів. Ми до цього готові — якщо туди прийде і Росія", - сказав він.

Єрмак зазначив, що Україна показала себе відповідальним і конструктивним партнером. "Ми підписали з США історичну угоду — це основа майбутньої безпеки через економіку. Ми працюємо з усіма партнерами, і хочемо, щоб в Україну приїжджали — бачили на власні очі, що ми тримаємось, що ми сильні і мотивовані", - сказав він.

Керівник Офісу президента також висловив вдячність Німеччині. "Ми вдячні за роки підтримки Німеччині і вітаємо нового канцлера Фрідріха Мерца. Він був з нами з перших днів війни", - зазначив Єрмак.

"Україна продовжує боротьбу. Бо у нас немає іншої країни. І ми маємо силу, щоб виграти не лише війну — а й мир", - наголосив він.