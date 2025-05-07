Гурт Ziferblat провів дві репетиції на головній сцені "Євробачення-2025" у Базелі

Фото: https://www.facebook.com/ZiferblatBand

Представники України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" гурт Ziferblat провели дві репетиції на головній сцені на St. Jakobshalle у Базелі (Швейцарія).

Перша репетиція пройшла 3 травня, а друга і остання репетиція - у середу, 7 травня на головній сцені "Євробачення-2025" St. Jakobshalle.

Як раніше зазначалося, учасники гурту виступають в образах від дизайнера Івана Фролова, який також створював костюми для українських артистів на різноманітні виступи в межах Євробачення: для гурту TVORCHI, Джамали і Тіни Кароль.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України - гурт Ziferblat - виступлять під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".