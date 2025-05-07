Інтерфакс-Україна
Події
17:30 07.05.2025

Гурт Ziferblat провів дві репетиції на головній сцені "Євробачення-2025" у Базелі

1 хв читати
Гурт Ziferblat провів дві репетиції на головній сцені "Євробачення-2025" у Базелі
Фото: https://www.facebook.com/ZiferblatBand

Представники України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" гурт Ziferblat провели дві репетиції на головній сцені на St. Jakobshalle у Базелі (Швейцарія).

Перша репетиція пройшла 3 травня, а друга і остання репетиція - у середу, 7 травня на головній сцені "Євробачення-2025" St. Jakobshalle.

Як раніше зазначалося, учасники гурту виступають в образах від дизайнера Івана Фролова, який також створював костюми для українських артистів на різноманітні виступи в межах Євробачення: для гурту TVORCHI, Джамали і Тіни Кароль.

Як повідомлялося, "Євробачення-2025" відбудеться в Базелі (Швейцарія). Фінал пройде в Санкт-Якоб Холі в суботу, 17 травня, півфінали – у вівторок, 13 травня, і четвер, 15 травня. Представники України - гурт Ziferblat - виступлять під №5 у першому півфіналі "Євробачення-2025".

Теги: #репетиція #євробачення_2025 #ziferblat

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:46 02.05.2025
Гурт Ziferblat напередодні "Євробачення-2025" випустив альбом з конкурсною піснею Bird of pray

Гурт Ziferblat напередодні "Євробачення-2025" випустив альбом з конкурсною піснею Bird of pray

17:47 01.05.2025
Українська делегація на "Євробаченні-2025" і гурт Ziferblat вирушили до Базеля

Українська делегація на "Євробаченні-2025" і гурт Ziferblat вирушили до Базеля

12:41 12.04.2025
Представники України на "Євробаченні-2025" Ziferblat не отримали візу до Великої Британії і скасували виступ у Манчестері

Представники України на "Євробаченні-2025" Ziferblat не отримали візу до Великої Британії і скасували виступ у Манчестері

10:48 07.04.2025
Фонд Притули і представники України на "Євробачення-2025" Ziferblat запустили збір на гуманітарне розмінування

Фонд Притули і представники України на "Євробачення-2025" Ziferblat запустили збір на гуманітарне розмінування

14:19 08.02.2025
Фінал нацвідбору "Євробачення-2025" буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою – "Суспільне"

Фінал нацвідбору "Євробачення-2025" буде супроводжуватись перекладом жестовою мовою – "Суспільне"

13:13 04.02.2025
Презентовано сцену нацвідбору "Євробачення-2025" - "Суспільне"

Презентовано сцену нацвідбору "Євробачення-2025" - "Суспільне"

13:35 31.01.2025
Голосувати за переможця нацвідбору "Євробачення-2025" можна буде в "Дії" та через СМС – "Суспільне"

Голосувати за переможця нацвідбору "Євробачення-2025" можна буде в "Дії" та через СМС – "Суспільне"

07:40 22.08.2021
У неділю в центрі Києва відбудеться остання репетиція параду військ, буде обмежено рух транспорту

У неділю в центрі Києва відбудеться остання репетиція параду військ, буде обмежено рух транспорту

15:22 19.08.2021
У центрі Києва через репетицію параду знову обмежать рух транспорту

У центрі Києва через репетицію параду знову обмежать рух транспорту

12:54 18.08.2021
У Києві у середу обмежать рух через репетицію параду

У Києві у середу обмежать рух через репетицію параду

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони знищили 2 з 5 російських балістичних ракет та 81 з 197 БПЛА – ПС ЗСУ

Біля пошкодженого вночі будинку в Шевченківському районі Києва розгорнули штаб підтримки – мер

Польське головування в ЄС сподівається на ухвалення 17-го пакету санкцій для РФ до 1 липня

Ворог атакував уночі 4 балістичними ракетами та 142 дронами: загинули жінка та її син, відомо про 7 поранених, серед них 4 дітей, - Зеленський

В Ізюмі через вибух ВНП двоє загиблих, один поранений

ОСТАННЄ

Strichka розпочинає кампанію на підтримку петиції щодо прийняття України до ЄС

Ліквідовано 2 лісові пожежі в Ізюмському районі Харківщини - прокуратура

Лісовий констатує зростання вибору випускниками шкіл професійної освіти

Київ закликав Індію та Пакистан до стриманості та дипломатичного діалогу

McDonald’s відкрив перший ресторан у Мукачеві та шостий у співпраці з АЗС

Окупанти зберігають високу активність на покровському та новопавлівському напрямках – Генштаб ЗСУ

UAME ініціює розширення списку підсанкційних осіб у сфері культури - президент асоціації Санченко

На Донеччині через обстріли загинула одна людина, вісім дістали поранень

Кабмін виділив 1,6 млрд грн на облаштування навчальних полігонів та стрільбищ

Мерц закликає всі країни ЄС збільшити оборонні витрати, зберегти підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА