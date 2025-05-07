7 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 1169 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 1169 RUSSIAN AGRESSION

7 травня відзначають День поширення інформації про дитячу депресію, День обізнаності про ментальне здоров’я дітей, День обізнаності про рак сечового міхура, Всесвітній день сиріт СНІДу.

У Івано-Франківську – День міста.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Акакія.

День поширення інформації про дитячу депресію

День поширення інформації про дитячу депресію, що відзначається 7 травня, присвячений підвищенню обізнаності про серйозну проблему депресії у дітей. Цей день підкреслює важливість розпізнавання ознак, надання підтримки та доступу до лікування для постраждалих дітей, щоб забезпечити їхній здоровий емоційний та психологічний розвиток.

День обізнаності про ментальне здоров’я дітей

День обізнаності про ментальне здоров'я дітей, який відзначається щороку 7 травня, є важливою ініціативою, спрямованою на підвищення обізнаності громадськості та розуміння потреб психічного здоров'я дітей і молодих людей.

День обізнаності про рак сечового міхура

Щорічно 7 травня відзначається День обізнаності про рак сечового міхура. Метою цього дня є підвищення обізнаності про рак сечового міхура, тип раку, який вражає слизову оболонку сечового міхура, а також інформування про його причини, симптоми та лікування.

Всесвітній день сиріт СНІДу

Всесвітній день сиріт СНІДу припадає на 7 травня. Традиція його відмічання була започаткована у 2002 році Альбіною дю Буаруров, президенткою благодійної організації FBX International, створеної для підтримки вразливих дітей. Мета акції – привернути увагу громадськості до мільйонів малюків, один або обидва батьків яких померли від захворювання.

День міста Івано-Франківськ

Івано-Франківськ відзначає День міста 7 травня. Саме цього дня в 1662 році місту було надане Магдебурзьке право.

Цього дня народилися:

170 років від дня народження Миколи Феофановича Кащенка (1855−1935), українського вченого-селекціонера в галузі рослинництва, зоолога, ембріолога, одного з засновників та першого директора Зоологічного музею ВУАН (нині – Національний науково-природничий музей НАН України);

160 років від дня народження Марка Федоровича Грушевського (1865−1938), українського етнографа, краєзнавця, педагога, церковного діяча;

140 років від дня народження Федора Степановича Дудка (1885−1962), українського письменника, журналіста, громадського діяча;

120 років від дня народження Івана Івановича Гурина (1905−1995), українського фольклориста, мовознавця, лексикографа, літературознавця, педагога, громадського діяча;

100 років від дня народження Віри Михайлівни Любимової (1925–2020), української співачки, педагогині;

80 років від дня народження Олександра Івановича Коваля (1945–2018), українського кінорежисера, кінооператора, сценариста, майстра документалістики, педагога; за іншими даними народився 05.07.1945 р.

Ще цього дня:

1927 - Заснована бразильська авіакомпанія VARIG — найбільша нині в Латинській Америці;

1937 — Німеччина та Італія оголосили про створення військового союзу, відомого як "Вісь Рим-Берлін";

1945 - О 2 год. 41 хв в Реймсі, в штаб-квартирі генерала Двайта Ейзенхауера був підписаний акт про безумовну капітуляцію Німеччини;

1946 - У Токіо заснована компанія "Токіо цусін когьо" ("Токійська компанія телезв'язку"), згодом — "Sony".

1954 - Уряди США, Франції і Великої Британії відмовились прийняти СРСР у члени НАТО;

1956 - Міністр охорони здоров'я Великої Британії відмовився почати кампанію боротьби з палінням, заявивши, що він не певен в його шкоді;

1995 - Національний банк України випустив монету вартістю 200 тисяч карбованців;

1996 - На Каннському кінофестивалі пройшла прем'єра фільму Люка Бессона "П'ятий елемент".

1999 - Вперше від моменту розколу в християнстві (1054) Папа Римський відвідав православну країну (Румунію);

2008 - Об 11.00 у Чорному морі стався землетрус силою 3 бали за шкалою Ріхтера. Епіцентр був біля острова Зміїний. Слабкі поштовхи відчувались в Одесі.

2016 - У Полтаві відкрили перший у світі повноцінний пам'ятник гетьману Івану Мазепі.

Церковне свято:

День пам’яті мученика Акакія

Він народився в Каппадокії та був сотником Мартисійського полка при воєначальнику Фірмі. За часів імператора Максиміана Галерія (305-311) розпочалося гоніння на християн, і коли Фірм почав допитувати своїх воїнів про віру, Акакій твердо і відкрито зізнався у християнстві. За свою непохитну віру був підданий жорстоким мукам і катуванням, але завдяки своїй вірі він їх витримав. На місці страти святий Акакій підвів очі до небес, віддавши Богові подяку за те, що сподобився прийняти за Нього мученицьку смерть, потім зі спокійною радістю схилив голову під меч. Це сталося 303 року.

У часи правління Константина Великого мощі святого мученика Акакія спочивали в Константинополі в храмі, збудованому на його честь. Згодом їх було перенесено до Калабрії, до міста Сцилляції. Святий мученик Акакій особливо допомагає тим, хто звертається до нього з молитвою в боротьбі з плоттю, що випробував на собі святий Єпіфаній, учень святого Андрія юродивого.

Іменини: Денис, Варвара.