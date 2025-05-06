Інтерфакс-Україна
Події
21:50 06.05.2025

Канада конфіскує російський Ан-124, який знаходився під арештом – Стефанішина

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Канада конфіскує російський Ан-124, який знаходився під арештом – Стефанішина
Фото: https://www.facebook.com/olga.kravets.

Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 "Руслан", який належить російській авіакомпанії Волга-Днепр, та вже перебував під арештом Канади, повідомила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

"Конфіскація російського літака "Руслан" була однією з моїх перших цілей в перший місяць, роботи Міністеркою юстиції. І от, результат роботи нашої команди: Канада розпочала процес конфіскації транспортного літака Ан-124 "Руслан", який належить російській авіакомпанії Волга-Днепр, та вже перебував під арештом Канади. (…) Процедура конфіскації відбувається в межах канадського закону про спеціальні економічні заходи і наразі рішення про конфіскацію має ухвалити Вищий суд Онтаріо", – вказала Стефанішина в Facebook.

Вона відзначила, що це ще один важливий крок на шляху до справедливості та відновлення миру в Україні. Подання позову про конфіскацію літака до суду - спільний результат кропіткої роботи співробітників Міністерства юстиції, МЗС в тісній співпраці з нашими партнерами.

"І це чудовий приклад, як міжнародне право працює на практиці", – підкреслила Стефанішина.

Віцепрем’єрка нагадала, що в серпні 2023 року ВАКС, встановивши підстави застосування санкції, задовольнив позов Мінюсту про застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів підсанкційної Волга-Днепр. Мінʼюстом було передано рішення ВАКС канадським партнерам.

"А тепер генеральний прокурор Канади звернувся до Вищого суду Онтаріо з клопотанням про конфіскацію російського літака. Переконана, всі дії ведуть до одного: "Руслан" незабаром матиме нову домівку — в Україні, де він служитиме на благо нашої держави. Вдячна Канаді за непохитну підтримку та рішучі дії. Справедливість – це не просто слова, а конкретні кроки, які ми сьогодні бачимо. І це лише початок", – резюмувала вона.

 

Теги: #літак #росія #конфіскація

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