Інтерфакс-Україна
Події
21:19 06.05.2025

Новий уряд сформовано у Німеччині, до нього увійшли 7 членів СДПН, 6 ХДС та 3 ХСС, усі склали присягу

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Новий уряд сформовано у Німеччині, до нього увійшли 7 членів СДПН, 6 ХДС та 3 ХСС, усі склали присягу

Новий склад Федерального уряду сформовано у Німеччині, до нього увійшло 17 членів від трьох політсил, які вже склади присягу, повідомляє видання Spiegel у вівторок.

"Слідом за канцлером Фрідріхом Мерцем (ХДС) 17 міністрів його кабінету також отримали посвідчення про призначення від федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра. Тепер їм потрібно повернутися до Бундестагу, щоб скласти присягу", - повідомляє видання.

Пізніше з'явилося повідомлення, що всі 17 членів нового уряду склали присягу, при чому 14 з них – релігійну.

За даними видання, лише шість з 17 міністрів представляють Християнсько-демократичний союз (ХДС), як і сам Мерц: міністерка економіки Катерина Райхе, міністр закордонних справ Йоганн Вадефуль, міністр транспорту Патрік Шнайдер, міністерка охорони здоров’я Ніна Варкен, міністерка освіти і сім’ї Карін Прієн та федеральний міністр у справах особливих потреб Торстен Фрай.

Сім міністрів представляють Соціал-демокатичну партію Німеччини (СДПН): віцеканцлер і міністр фінансів Ларс Клінґбайль, міністр оборони Борис Пісторіус, міністерка праці Бербель Бас, міністерка будівництва Верена Хуберц, міністерка юстиції Штефані Хубіґ, міністр довкілля Карстен Шнайдер та міністерка розвитку і співпраці Рім Алабалі-Радован.

Також до уряду увійшли три представники Християнсько-соціального союзу (ХСС): міністр внутрішніх справ Александер Добриндт, міністерка науки і досліджень Дороті Бер та міністр сільського господарства Алоїс Райнер.

Посаду міністра з питань цифровізації та модернізації держави обійме позапатрійний Карстен Вільдберґер, який керує керівник міжнародної компанії Ceconomy AG.

 

Теги: #німеччина #уряд

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