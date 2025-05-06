Окупанти розстріляли трьох військовополонених ЗСУ, розпочато розслідування – Офіс генпрокурора

Офіс генерального прокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу окупантами трьох полонених українських військовослужбовців на Донеччині.

"За оперативними даними, 3 травня 2025 року троє військовослужбовців ЗСУ виконували бойові завдання на позиції поблизу села Новопіль Великоновосілківської ТГ Волноваського району. Під час штурмових дій окупанти оточили українських захисників, змусили їх скласти зброю та здатись у полон. Усвідомлюючи, що військові Сил оборони не можуть чинити опір, представники зс рф розстріляли їх з автоматичної зброї", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі у вівторок.

Офіс генпрокурора наголошує, що умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Наразі проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії, направлені на встановлення всіх обставин події та причетних до скоєння вказаного злочину осіб.