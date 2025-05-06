Інтерфакс-Україна
Події
18:30 06.05.2025

Кабмін передбачив відображення в Реєстрі призовників відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки

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Кабмін передбачив відображення в Реєстрі призовників відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки

Кабінет міністрів передбачив відображення в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки на бланку.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, внесено зміни до порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, окрема, передбачено відображення в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобовʼязаних та резервістів відомостей про вручення військовозобовʼязаному або резервісту повістки на бланку.

Також уточнено положення щодо кінцевого строку надання окремим категоріям військовозобовʼязаних та резервістів відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. 

Крім того, конкретизовано випадки, за яких особи не направляються для проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби.

Серед іншого, визначено умови направлення на військово-лікарську комісію осіб, які не проходили медичний огляд, або в яких закінчився строк дії рішення (постанови) про придатність до військової служби. 

Також уточнено процедуру формування направлення на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду в електронній формі за допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів, а також уточнено перелік документів, що підтверджують право на відстрочку особам, на утриманні яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років.

В свою чергу, народний депутат України Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") з посиланням на проект затвердженого документу повідомив, що тепер для батьків трьох і більше дітей, військовозобов’язаний має надати: свідоцтво про народження кожної дитини із зазначенням батьків; один з таких документів: свідоцтво про шлюб з матір’ю/батьком дітей, рішення суду про розірвання шлюбу і місце проживання дітей, рішення органу опіки й піклування щодо проживання дітей, письмовий договір між батьками про проживання дітей, інше рішення суду або документи про відсутність іншого з батьків, довідка з Реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів (не пізніше ніж за 5 днів до подачі заяви); а для тих, хто здійснює постійний догляд: акт про здійснення догляду і документи про отримання компенсації (допомоги, надбавки) за догляд.

Теги: #кабмін #повістки

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