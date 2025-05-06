Зеленський привітав Мерца з обранням канцлером Німеччини

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Президент України Володимир Зеленський привітав Фрідріха Мерца з обранням Федеральним канцлером Німеччини.

"Україна глибоко вдячна за підтримку Німеччини та її народу. Ваша допомога врятувала тисячі й тисячі українських життів. Ми щиро сподіваємося, що Німеччина ставатиме ще сильнішою і ми побачимо ще більше німецького лідерства у європейських та трансатлантичних справах. Це особливо важливо зараз, коли на кону майбутнє Європи, яке залежатиме від нашої єдності", - написав Зеленський у мережі Х у вівторок.

Він побажав Мерцу успіхів.