Раді рекомендують ратифікувати угоду між Україною та США про копалини

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Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва рекомендував парламенту ратифікувати угоду між США та Україною про корисні копалини, повідомив голова комітету Олександр Мережко (фракція "Слуга народу").

"Щойно комітет рекомендував Верховної Раді ратифікувати угоду", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна" у вівторок.

Як повідомила у Телеграмі співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко рішення про ратифікацію угоди підтримали 9 народних депутатів - членів комітету з фракцій "Слуга народу" та "Батьківщина", представник "Голосу" утримався.

За словами Геращенко, вона і її колега по фракції Марія Іонова участі в голосуванні не брали, оскільки "Європейська солідарність" ще не прийняла політичного рішення щодо голосування за угоду.

"Комітет проігнорував пропозиції представників опозиційних фракцій, зокрема, нашої й "Батьківщини", щодо того, що станом на момент ратифікації ВР не отримала текст угоди про обмежене партнерство, та інші застереження, які пропонували зафіксувати в преамбулі документа", - зазначила Геращенко.

Як повідомлялось, проєкт закону №0309 про ратифікацію угоди між урядами України та Сполучених Штатів Америки про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови зареєстровано у Верховній Раді 1 травня.