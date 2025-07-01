Зеленський підписав документи для ратифікації Угоди про створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ проти України
Президент України Володимир Зеленський підписав документи для ратифікації Верховною Радою Угоди про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й очікує на швидке представлення командами Міністерства закордонних справ та Офісу президента відповідного графіка роботи з партнерами для імплементації угоди про створення трибуналу та запуску інституції.
"Угода була підписана нещодавно між нашою державою та Радою Європи і тепер має бути оперативно ратифікована, щоб розпочати процес реального створення трибуналу. Доручив також якнайшвидше опрацювати та внести на розгляд Верховної Ради України необхідні законодавчі зміни, щоб з нашого боку все було забезпечено на сто відсотків заради повної реалізації угоди про створення трибуналу. Прошу народних депутатів розглянути це питання невідкладно", - написав Зеленський у телеграм-каналі у вівторок.
Президент додав, що уже цього року в РФ мають відчути, що їхня відповідальність за злочин агресії - неминуча, "що реально розпочався міжнародний юридичний процес для притягнення Росії до відповідальності".
"Агресія є злочином, і дійсно невідворотне покарання Росії за цей злочин є глобальним інтересом всіх у світі, хто хоче для своїх людей мирного життя", - наголосив він.
Як повідомлялося, 25 червня Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії проти України.