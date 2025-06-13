У Гуманітарному комітеті Ради заявили про потребу у визначенні правового статусу пам'ятки археології на Поштовій площі в Києві

В Комітеті Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики зазначають нагальну потребу у визначенні правового статусу пам'ятки археології на Поштовій площі в Києві та суб’єктів, відповідальних за його збереження, консервацію та подальшу музейну інфраструктуру.

Згідно з повідомленням Комітету на виїзній нараді 12 червня обговорено питання: встановлення правової основи користування і охорони території; оформлення дозвільної документації для подальших археологічних робіт; визначення джерел та механізмів фінансування; розробки плану дій щодо створення музею в історичній будівлі Поштової станції.

"Зустріч стала важливим кроком в питанні, яке протягом кількох років залишалося у глухому куті через юридичні колізії та низку судових рішень. Накладені обмеження фактично блокували можливість проведення археологічних і консерваційних робіт на об’єкті", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що серед пріоритетних завдань — розблокування ситуації на правовому рівні, підготовка до консерваційних заходів та розробка дорожньої карти для створення сучасного музейного простору.

"Основною метою всіх залучених сторін є не лише збереження археологічної пам’ятки, а й створення повноцінного музейного простору, який стане унікальним культурно-історичним центром, здатним гідно представляти спадщину Київської Русі… Створення музею має на меті не лише зберегти матеріальні свідчення минулого, а й сформувати простір історичної пам’яті, який допоможе сучасникам усвідомити глибину та значення витоків української державності й культури", - додали в комітеті.

Раніше в Міністерстві культури та стратегічних комунікацій заявили, що активізують діяльність щодо створення музейної установи на Поштовій площі у Києві. Зокрема, повідомлялося, що наступне засідання робочої групи заплановане на 18 червня. На неї запрошені представники Музею на Поштовій площі, Київської міської державної адміністрації та Комітету гуманітарної та інформаційної політики.

Як повідомлялося, у 2015 році, під час реконструкції площі та будівництва підземного ТРЦ, на глибині кількох метрів виявили залишки дерев’яної вулиці XI–XII століть, а також фрагменти середньовічної забудови. Археологи і науковці закликали зберегти пам’ятку in situ, тобто на місці її історичного існування.

Верховна Рада ще у 2018 році підтримала надання статусу пам’ятки національного значення об’єкт культурної спадщини "Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва" на Поштовій площі у місті Києві та рекомендувала створити національний музей "Центр Середньовічного Міста".

З 2019 року пам’яткою опікується громадська організація "Музей однієї нації на Поштовій площі".

Влітку 2024 року Міністерство культури затвердило робочу групу з розроблення плану заходів щодо розвитку території пам'ятки археології та історії національного значення "Ділянка прибережного міського кварталу середньовічного Києва" на Поштовій площі в центрі Києва. Зокрема, робоча група мала розробити алгоритм розвитку музейної установи на пам'ятці археології та історії національного значення на Поштовій площі.