Інтерфакс-Україна
Економіка
16:54 02.05.2025

Виробники ще 25 видів продукції долучаться до політики локалізації – депутат

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Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку схвалив із зауваженнями пропозиції Міністерства економіки щодо розширення локалізації в публічних закупівлях ще на 25 товарів, повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Зокрема, вимогу локалізації пропонується поширити на товари легкої промисловості, в тому числі форму, а також ліфти, трактори, освітлювальну техніку, кабелі, світлофори, металоконструкції та труби великого діаметру.

"Наразі діючий закон про публічні закупівлі розповсюджує вимогу локалізації на 103 товари з чотирьох категорій: залізничний транспорт, міський транспорт, комунальна техніка, енергетичне обладнання", - нагадав він у Facebook, додавши, що уряд та економічний комітет Ради вперше застосовують процедуру розширення локалізації

Ініціатива набуде юридичної сили після прийняття відповідної постанови уряду.

Чинне законодавство про публічні закупівлі дозволяє Кабінету Міністрів розширювати перелік товарів, на які поширюються вимога локалізації, за умови погодження з профільним комітетом ВР.

У 2025 році рівень локалізації вимагається на рівні 25%, надалі цей показник щорічно зростатиме на 5%, поки не досягне 40%.

Вимога локалізації не розповсюджується на товари, які походять з ЄС, США, Британії та інших країн - підписантів угоди GPA.

"В умовах війни локалізація вирішила питання виживання та розвитку для цілих галузей української економіки, зокрема виробництва громадського транспорту, комунальної техніки та навісного обладнання для неї, пожежно-рятувальних машин та інших. За ними стоять десятки тисяч працівників та їхніх сімей, які в умовах війни залишились в Україні", - наголосив народний депутат.

Теги: #продукція #кисилевський #комітет_вр

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