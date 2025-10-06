Інтерфакс-Україна
Події
22:53 06.10.2025

Шмигаль: у найближчі місяці будемо наполегливо працювати над реалізацією стратегії експорту військової продукції



У найближчі місяці Україна активно працюватимемо над реалізацією нової стратегії експорту військової продукції, анонсованої президентом Володимиром Зеленським, наголосив міністр оборони Денис Шмигаль.

"У найближчі місяці ми будемо наполегливо працювати над реалізацією експортної стратегії, щоб ділитися не лише нашим досвідом, знаннями, але й нашою продукцією, яка перевірена на полі бою, з нашими союзниками, з друзями та партнерами", - сказав він під час панельної дискусії на третьому Міжнародному форумі оборонних індустрій (DFNC3) у Києві в понеділок.

Шмигаль зазначив, що сьогодні український оборонно-промисловий комплекс "розвивається надзвичайно швидко", і тому деякі виробники мають надлишкові потужності.

"Тому нам потрібно знайти рішення, як експортувати ці нові технології для наших партнерів, і це важливий виклик", - додав міністр.

Наприкінці вересня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна буде контрольовано експортувати зброю, яка є в залишку у виробництві та якої не буде у дефіциті для української армії.

6 жовтня під час Міжнародного форуму оборонних індустрій Зеленський дав доручення уряду, Офісу й секретарю Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України розробити та представити ключові елементи програми експорту зброї під робочою назвою "Зброя". За його словами, вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах і на Близькому Сході.

Теги: #військова #продукція #експорт

