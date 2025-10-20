Walmart розглядає українські товари для розміщення у своїй мережі

Найбільша роздрібна мережа у світі Walmart вже має на поличках українські товари та зацікавлена в розширенні представленості продукції українських виробників, повідомив ексконгресмен США, президент Capital Hills Джеймс Чарльз Слеттері агентству "Інтерфакс-Україна".

"Менеджмент Walmart дуже вражений якістю продукції, яку виробляють в Україні. Ваші товари мають якість світового класу, отже ми маємо бути агресивними щодо політики виведення українських товарів на ринок США", - повідомив він на зустрічі з українськими виробниками.

У США інтереси українських компаній представляє компанія Slattery Strategy, яка має ексклюзивний контракт з Walmart на таке супроводження, в Україні - Capital Hills.

За словами голови наглядової ради Capital Hills Михайла Жовнера, першим брендом, яким зацікавився Walmart, став Woodandhearts, чиї дерев`яні іграшки за методикою Монтессорі спочатку були представлені на маркетплейсі, а зараз вже й на полицях мережі. Також представлений ще один бренд іграшок і триває робота щодо залучення виробника заморожених продуктів. Акцент робиться передусім на унікальній конкурентній продукції, потенційно важливій для Walmart. Наприклад, саме представники ритейлера розширили лінійку замовлення для компанії, яка спочатку звернулась з позицією "морозиво".

Віцепрезидент Capital Hills, керуючий партнер EQUITY law firm Олег Маліневський уточнив, що компанія пропонує повне супроводження на всіх етапах, від консультацій до укладення контрактів з Walmart та співпраці вже на етапі поставок. Наприклад, у Walmart є практика власної логістики з окремих портів або оплати на етапі отримання товару (а не після його реалізації).

"Найскладніша частина – це праця з укладення контракту, встановлення відносин з компанією Walmart. Буде певна фіксована сума, обговорюватиметься в кожному конкретному випадку", - додав він.

За словами Слеттері, після підвищення імпортних мит для Китаю на 100% товари українських компаній отримали додаткові конкурентні переваги. "Це велика можливість для українських виробників експортувати на великий ринок США. Не лише Walmart хоче знайти якісну альтернативу китайським товарам, ми бачимо також зацікавленість з боку Costco, Target, Home Depot", - сказав він.

Walmart Inc. - американська компанія, яка управляє найбільшою у світі мережею оптової та роздрібної торгівлі, що діє під торговою маркою Walmart. Мережа охоплює понад 10750 магазинів і клубів; присутність у 19 країнах. Щотижня компанія обслуговує біля 270 млн клієнтів. Оборот за підсумками 2024 року $648,1 млрд, чистий прибуток $15,51млрд

ТОВ "Кепітал Хіллз" створено у 2023 році. Кінцеві бенефіціари - Джеймс Чарльз Слеттері, Майкл Джейкоб Жовнер, Олег Маліневський, Наталія Пятигіна (всі по 25%).