Інтерфакс-Україна
Події
14:26 15.04.2025

Комітет Ради з нацбезпеки у вівторок розгляне законопроєкти про продовження строків дії воєнного стану та мобілізації - нардеп

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Комітет Ради з нацбезпеки у вівторок розгляне законопроєкти про продовження строків дії воєнного стану та мобілізації - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань нацбезпеки у вівторок розгляне законопроєкти від президента України Володимира Зеленського щодо продовження термінів воєнного стану та мобілізації на 90 діб, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Сьогодні парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки розгляне і підтримає внесені президентом законопроєкти щодо продовження термінів воєнного стану та мобілізації на 90 днів до 6 серпня", - повідомила Фріз агентству "Інтерфакс-Україна".

За словами Фріз, скоріш за все Верховна Рада у середу їх підтримує.

"Це чіткий сигнал агресору на фоні квазіперемовин про мирні уявлення різних сторін. Україна обирає боротьбу", - підкреслила народний депутат.

Як повідомлялось, у Верховній Раді у вівторок зареєстровано президентські законопроєкти (№№13172,13173) щодо продовження в Україні строків воєнного стану та мобілізації на 90 діб від 9 травня.

Теги: #мобілізація #фріз #воєнний_стан #комітет_вр

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