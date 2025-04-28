Інтерфакс-Україна
Політика
14:45 28.04.2025

Раді пропонують продовжити строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували - нардеп

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Раді пропонують продовжити строк добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували - нардеп

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендував парламенту прийняти за основу та в цілому законопроєкт №13177 щодо продовження можливості добровільного повернення до служби військовослужбовцям, які самовільно залишили частину або дезертирували під час воєнного стану, повідомила член комітету Ірина Фріз (фракція "Європейська солідарність").

"Законопроєкт пропонує внести зміни до деяких законів та продовжити до 30 серпня 2025 року дію механізму добровільного повернення до служби військовослужбовців, які самовільно залишили частину або дезертирували під час воєнного стану", - розповила Фріз агентству "Інтерфакс-Україна" у понеділок.

За словами народного депутата, згідно з законопроєктом, у разі добровільного повернення на військову службу осіб, які самовільно залишили частину або дезертирували, їх військова служба не призупиняється але термін їхньої відсутності не зараховується до вислуги, а виплати, забезпечення та пільги на цей період не надаються.

"Законопроєкт також передбачає, що військовослужбовці, які повернулися до своїх частин, можуть продовжити службу за рішенням командира, навіть за наявності відкритого кримінального провадження", - зазначила Фріз.

При цьому політик наголосила, що комітет не врахував усі зауваження головного науково-експертного управління Верховної Ради щодо юридичних неточностей та суперечностей у тексті документу. На думку Фріз, у запропонованому парламенту вигляді законопроєкт у редакції комітету залишається дискусійним і потребує суттєвого доопрацювання.

Вона також повідомила, що комітет підтримав президентський проєкт закону №13175 про внесення змін до закону "Про правовий режим воєнного стану" щодо зміни найменувань військових адміністрацій населених пунктів у зв’язку з перейменуванням адміністративно-територіальних одиниць.

"Законопроєкт пропонує чітко закріпити, що назва військової адміністрації має відповідати оновленій назві населеного пункту, а рішення про зміну приймає керівник військової адміністрації", - відзначила народний депутат.

Як зазначається у пояснювальній записці до документу, мета прийняття закону - встановлення правових підстав для зміни найменувань військових адміністрацій населених пунктів, зокрема у зв'язку з прийняттям постанови Верховної Ради 19 вересня 2024 року № 3984-IX "Про перейменування окремих населених пунктів та районів" відповідно до закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії" . Станом на 27 січня 2025 р. в Україні створено понад 190 військових адміністрацій населених пунктів.

Теги: #євросолідарність #фріз #комітет_вр

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