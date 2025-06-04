Інтерфакс-Україна
Події
15:11 04.06.2025

Гуманітарний комітет Ради рекомендував змінити радянський напис на пам'ятнику Лесі Українки на Байковому кладовищі

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Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував змінити напис з елементами радянської пропаганди на пам'ятнику на могилі поетеси Лесі Українки на Байковому кладовищі в Києві.

Відповідне рішення прийнято на засіданні комітету в середу.

Як повідомлялося, на постаменті пам’ятника поетесі є напис із некролога в газеті російською мовою: "Стоя близко к освободительному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное. "Правда", 1913 год.".

Раніше ця тема неодноразово дискутувалася, а у 2023 невідомі прикрили даний напис табличкою.

Теги: #напис #байкове_кладовище #комітет_вр

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