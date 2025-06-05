Інтерфакс-Україна
Події
10:06 05.06.2025

Комітет Ради рекомендував змінити радянський напис на пам'ятнику Лесі Українки на Байковому кладовищі і провести реставраційні роботи

2 хв читати

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував змінити радянський напис на пам'ятнику на могилі поетеси Лесі Українки на Байковому кладовищі в Києві, здійснити ремонтно-реставраційні роботи і упорядкувати територію довкола могили, повідомила член комітету Ірина Констанкевич (депутатська група "За майбутнє").

"Радянський напис на могилі Лесі Українки буде замінений — рішення Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Не може бути так, щоб на могилі Лесі Українки, однієї з центральних постатей національної культури, зберігалися рудименти радянської ідеології", - написала Констанкевич в мережі Facebook з посиланням на рішення комітету від 4 червня.

Зокрема, замість нинішнього напису російською мовою з цитатою з більшовицької газети "Правда" 1913 року, що має ознаки радянської пропаганди ("Стоя близко к освободительному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное"), комітет рекомендує за результатами опитування громадськості встановити цитату з драми "Лісова пісня": "Ні! Я жива! Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає".

Крім того, комітет рекомендує провести наступні роботи: замінити напис "Л.П. КОСАЧ" на "ЛАРИСА КОСАЧ"; здійснити ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятнику; упорядкувати територію довкола могили; встановити туристичну та навігаційну інформацію про поховання.

Як повідомлялося, на постаменті пам’ятника поетесі є напис із некролога в газеті російською мовою: "Стоя близко к освободительному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное. "Правда", 1913 год.". Раніше ця тема неодноразово дискутувалася, а у 2023 невідомі прикрили даний напис табличкою.

Теги: #памятник #байкове_кладовище #леся_українка

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:11 04.06.2025
Гуманітарний комітет Ради рекомендував змінити радянський напис на пам'ятнику Лесі Українки на Байковому кладовищі

Гуманітарний комітет Ради рекомендував змінити радянський напис на пам'ятнику Лесі Українки на Байковому кладовищі

21:56 27.05.2025
На Алеї захисників у Києві відкрили памʼятний знак ССО – КМВА

На Алеї захисників у Києві відкрили памʼятний знак ССО – КМВА

08:41 27.05.2025
Гуманітарний комітет Ради порушив питання про необхідність зміни напису на пам'ятнику Лесі Українки в Києві

Гуманітарний комітет Ради порушив питання про необхідність зміни напису на пам'ятнику Лесі Українки в Києві

14:32 07.03.2025
Київська влада додатково дослідить всі конструктивні елементи огорожі Байкового кладовища – відповідь на петицію

Київська влада додатково дослідить всі конструктивні елементи огорожі Байкового кладовища – відповідь на петицію

10:47 29.08.2024
На Лісовому кладовищі відкрили Меморіальний монумент загиблим киянам - Кличко

На Лісовому кладовищі відкрили Меморіальний монумент загиблим киянам - Кличко

10:22 22.08.2024
Зведення пам'ятника Рейгану перебуває за межами компетенції Київської міськради - відповідь на петицію

Зведення пам'ятника Рейгану перебуває за межами компетенції Київської міськради - відповідь на петицію

19:27 30.07.2024
Петиція про встановлення в Києві пам'ятника 40-му президенту США Рейгану набрала потрібні 6 тис. голосів

Петиція про встановлення в Києві пам'ятника 40-му президенту США Рейгану набрала потрібні 6 тис. голосів

18:42 23.05.2024
Окупанти зруйнували пам'ятник Нестору Махну в Гуляйполі

Окупанти зруйнували пам'ятник Нестору Махну в Гуляйполі

21:15 25.02.2021
Президентське подружжя оглянуло виставку "Леся Українка: 150 імен"

Президентське подружжя оглянуло виставку "Леся Українка: 150 імен"

10:54 25.02.2021
Президент України вшанував пам'ять Лесі Українки

Президент України вшанував пам'ять Лесі Українки

ВАЖЛИВЕ

Зеленський про нічні обстріли РФ: Це ще одна причина запровадити максимальні санкції

Окупанти вночі атакували Україну 103 безпілотниками, знешкоджено 74, є 16 влучань

Генштаб ЗСУ повідомив про ураження установки ОТРК "Іскандер" у РФ

У Брюсселі міністри оборони НАТО визначать показники витрат на оборону, які будуть схвалені лідерами на саміті в Гаазі

Грем: Сенат надасть Трампу більше інструментів, і це будуть не лише пряники

ОСТАННЄ

Росіяни намагаються вербувати українців, видаючи себе за СБУ

В розгляді позову НЗФ до ПриватБанку перерва до 1 липня, адвокати банку вбачають навмисне затягування підприємствами Коломойського в очікуванні рішення суду в США

Окупанти за ніч знищили ліцей, центр творчості дітей та молоді, а також амбулаторію на Одещині

Росіяни обстріляли рятувальників на Донеччині, один працівник поранений

Сибіга передав 21 ОМБр нову партію допомоги від МЗС України

Підвищення зарплат військовим має враховувати фінансові можливості держави - Шмигаль

Кабмін звільнив члена ліквідованої КРАІЛ Яхнія

Порошенко передав військовим рекордну партію техніки для захисту 200 кілометрів фронту

Зеленський про нічні обстріли РФ: Це ще одна причина запровадити максимальні санкції

Окупанти вночі атакували Україну 103 безпілотниками, знешкоджено 74, є 16 влучань

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА