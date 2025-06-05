Комітет Ради рекомендував змінити радянський напис на пам'ятнику Лесі Українки на Байковому кладовищі і провести реставраційні роботи

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував змінити радянський напис на пам'ятнику на могилі поетеси Лесі Українки на Байковому кладовищі в Києві, здійснити ремонтно-реставраційні роботи і упорядкувати територію довкола могили, повідомила член комітету Ірина Констанкевич (депутатська група "За майбутнє").

"Радянський напис на могилі Лесі Українки буде замінений — рішення Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики. Не може бути так, щоб на могилі Лесі Українки, однієї з центральних постатей національної культури, зберігалися рудименти радянської ідеології", - написала Констанкевич в мережі Facebook з посиланням на рішення комітету від 4 червня.

Зокрема, замість нинішнього напису російською мовою з цитатою з більшовицької газети "Правда" 1913 року, що має ознаки радянської пропаганди ("Стоя близко к освободительному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное"), комітет рекомендує за результатами опитування громадськості встановити цитату з драми "Лісова пісня": "Ні! Я жива! Я буду вічно жити. Я в серці маю те, що не вмирає".

Крім того, комітет рекомендує провести наступні роботи: замінити напис "Л.П. КОСАЧ" на "ЛАРИСА КОСАЧ"; здійснити ремонтно-реставраційні роботи на пам’ятнику; упорядкувати територію довкола могили; встановити туристичну та навігаційну інформацію про поховання.

Як повідомлялося, на постаменті пам’ятника поетесі є напис із некролога в газеті російською мовою: "Стоя близко к освободительному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное. "Правда", 1913 год.". Раніше ця тема неодноразово дискутувалася, а у 2023 невідомі прикрили даний напис табличкою.