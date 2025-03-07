Київська влада додатково дослідить всі конструктивні елементи огорожі Байкового кладовища – відповідь на петицію

Київська влада у відповідь на петицію з закликом зберегти унікальну огорожу Байкового кладовища заявила, що проведе додаткові комплексні досліджень всіх конструктивних елементів об’єкта.

"Департаментом охорони культурної спадщини виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент) 10.12.2024 забезпечено здійснення візуального огляду частини території Байкового кладовища та встановлено, що цегляну огорожу з парного боку вулиці Байкової демонтовано. Знизу, від вулиці Грінченка, влаштовані нові бетонні секції огорожі, які частково обкладені червоною цеглою. На місці старої огорожі вирита траншея та проводяться роботи по влаштуванню опалубок для залиття бетоном", - йдеться у відповіді мера Києва Віталія Кличка на петицію.

Відзначається, що замовником робіт є Ритуальна служба Спеціалізованого комунального підприємства "Спеціалізований комбінат підприємств комунально-побутового обслуговування".

Повідомляється, що станом на день огляду інформація щодо погодження науково-проєктної/проєктної документації на містобудівні перетворення за адресою: вул. Байкова, 6 в Департаменті культспадщини відсутня.

"Враховуючи це, Ритуальній службі СКП "Спецкомбінат ПКПО", яка є балансоутримувачем Байкового кладовища, було надіслано припис з відповідними пам'яткоохоронними вимогами, зокрема щодо припинення виконання робіт та надання погодженої у встановленому порядку науково-проєктної/проєктної документації на проведення містобудівних перетворень на території пам’ятки національного значення за адресою: вул. Байкова, 6", - йдеться у відповіді, відзначаючи, що на вимогу підприємством надано наявну документацію.

"Враховуючи послідовну політику у місті Києві з охорони та збереження культурної спадщини столиці, а також наявний суспільний запит, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) вживатимуться відповідні заходи в межах визначених повноважень, спрямовані на проведення додаткових комплексних досліджень всіх конструктивних елементів об’єкта "Огорожа з надбрамною церквою та порталами" із залученням представників експертного середовища та громадськості", - додав мер.

Як повідомлялося, 14 лютого петиція на сайті Київської міської ради із закликом зберегти унікальну огорожу Байкового кладовища в столиці набрала необхідну для розгляду кількість голосів.