"Лісова пісня" оживає на сцені "Замку на горі": історія кохання, що лунає крізь століття

Прем’єра у Київському академічному театрі ляльок

4 жовтня о 16:00 відбудеться перший прем’єрний показ вистави "Лісова пісня" режисера, н.а. України Олега Мосійчука.

Постановка вражає видовищністю: це не класична лялькова вистава. Поставлена режисером драми, вона поєднує грандіозні маскові костюми, рухомі декорації, гру в живому плані, багато хореографії і пластичної драми. Вона підходить як для дорослих, так і для підлітків від 12 років.

"Лісова пісня" - вічна драма Лесі Українки, яка звучить особливо сучасно сьогодні. У центрі історії - Мавка, голос природи та душі, і Лукаш, людина зі світу правил, канонів, принципів. Їхня зустріч стає зіткненням двох світів і змінює обох назавжди.

“Це ще одна наша вистава, покликана залучити більш дорослу аудиторію і показати їм, що театр ляльок - це цікаво і сучасно, це виразний мистецький засіб, що відкриває абсолютно унікальні театральні можливості - коментує директор-художній керівник КАТЛ Ігор Гулий, - я вірю, що ця наша "Лісова пісня" стане для глядачів зворушливою і глибоко драматичною подією.” - додав він.

Це історія про вибір і вірність собі, про крихкість мрій і жорсткість реальності, про любов, яка виходить за межі буденного.

📅 4 жовтня о 16:00, 10 жовтня о 18:00, 23 жовтня о 17:00

📍 Київський академічний театр ляльок "Замок на горі" (вул. Грушевського, 1а)

Запрошуємо відкрити для себе "Лісову пісню" у новому сценічному прочитанні.

Режисер - народний артист України Олег Мосійчук

Художник-постановник - Микола Данько

Хореографиня - Анна Кийко

Увага! У випадку повітряної тривоги глядачів попросять переміститися у найпростіше укриття в будівлі театру

Для додаткової інформації та акредитації журналістів та блогерів:

(099)727-30-44 Вєста Гунченко