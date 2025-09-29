"Лісова пісня" оживає на сцені "Замку на горі": історія кохання, що лунає крізь століття
Прем’єра у Київському академічному театрі ляльок
4 жовтня о 16:00 відбудеться перший прем’єрний показ вистави "Лісова пісня" режисера, н.а. України Олега Мосійчука.
Постановка вражає видовищністю: це не класична лялькова вистава. Поставлена режисером драми, вона поєднує грандіозні маскові костюми, рухомі декорації, гру в живому плані, багато хореографії і пластичної драми. Вона підходить як для дорослих, так і для підлітків від 12 років.
"Лісова пісня" - вічна драма Лесі Українки, яка звучить особливо сучасно сьогодні. У центрі історії - Мавка, голос природи та душі, і Лукаш, людина зі світу правил, канонів, принципів. Їхня зустріч стає зіткненням двох світів і змінює обох назавжди.
“Це ще одна наша вистава, покликана залучити більш дорослу аудиторію і показати їм, що театр ляльок - це цікаво і сучасно, це виразний мистецький засіб, що відкриває абсолютно унікальні театральні можливості - коментує директор-художній керівник КАТЛ Ігор Гулий, - я вірю, що ця наша "Лісова пісня" стане для глядачів зворушливою і глибоко драматичною подією.” - додав він.
Це історія про вибір і вірність собі, про крихкість мрій і жорсткість реальності, про любов, яка виходить за межі буденного.
📅 4 жовтня о 16:00, 10 жовтня о 18:00, 23 жовтня о 17:00
📍 Київський академічний театр ляльок "Замок на горі" (вул. Грушевського, 1а)
Запрошуємо відкрити для себе "Лісову пісню" у новому сценічному прочитанні.
Режисер - народний артист України Олег Мосійчук
Художник-постановник - Микола Данько
Хореографиня - Анна Кийко
Увага! У випадку повітряної тривоги глядачів попросять переміститися у найпростіше укриття в будівлі театру
Для додаткової інформації та акредитації журналістів та блогерів:
(099)727-30-44 Вєста Гунченко