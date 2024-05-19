"Украдене щастя" - прем’єра в Київському академічному театрі ляльок

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31 травня о 18:00 на малій сцені Київського академічного театру ляльок відбудеться прем’єрний показ вистави "Украдене щастя" режисерки Тетяни Авраменко за мотивами легендарного твору Івана Франка.

“Ми розширюємо репертуар театру в частині вистав для дорослих та дітей старшого шкільного віку. Також важливим оновленням стало запрошення нової режисерки, мені дуже імпонує бачення та робочі підходи пані Тетяни. Це позитивний досвід, і в подальшому ми плануємо частіше залучати цікавих режисерів,” – повідомив директор-художній керівник театру Ігор Гулий.

"Украдене щастя" - популярний матеріал для постановок. Як через глибину та актуальність самого твору, так і через те, що він входить до шкільної програми. Але навіть в найпоширеніших постановках завжди можна знайти простір для нових рішень та незвичного кута зору. В постановці Тетяни Авраменко "Украдене щастя" постає не стільки соціальною сатирою, скільки символічною історією.

"Ця вистава про те, як важко не мати вибору і свободи його робити без наслідків. Про те, як часто вибір на свою користь стає зрадою іншого. Але й про те, що надія з'являється тоді, коли приймаєш незворотність та маєш сміливість рухатися далі та будувати нове майбутнє," - коментує режисерка Тетяна Авраменко.

Колектив театру запрошує до перегляду, як школярів, так і дорослих, яким постановка безсумнівно буде цікавою.

Найближчі прем'єрні покази:

31 травня, 18:00

1 червня, 18:00

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(Вєста Гунченко, керівниця літературно-драматургічної частини)