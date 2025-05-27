Гуманітарний комітет Ради порушив питання про необхідність зміни напису на пам'ятнику Лесі Українки в Києві

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики порушив питання про необхідність зміни напису на пам'ятнику поетесі Лесі Українки на Байковому кладовищі в Києві.

"На засіданні порушили питання про необхідність зміни напису на пам'ятнику Лесі Українки, оскільки він містить елементи радянської пропаганди", - йдеться в повідомленні комітету.

Відзначається, що з метою визначення чітких кроків для вирішення цієї проблеми комітет за участю представників Міністерства культури та стратегічних комунікацій України, а також Київської міської державної адміністрації планує на найближчому засіданні детально обговорити це питання.

Зокрема, на постаменті під памʼятником поетесі є напис із некролога в газеті російською мовою: "Стоя близко к освободительному движению вообще и пролетарскому в частности, отдавала ему все силы, сеяла разумное, доброе, вечное. "Правда", 1913 год.".

Раніше ця тема неодноразово дискутувалася, а у 2023 невідомі прикрили даний напис табличкою.