Інтерфакс-Україна
Медицина
18:08 16.06.2025

Медики нацпрограми "Неопалимі" розпочали видалення зі шкіри українця рубців у вигляді напису, зробленого йому в полоні

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Медики національної програми “Неопалимі” розпочали видалення зі шкіри українського військового Андрія рубців у вигляді напису “слава росії”, який йому зробили під час перебування в російському полоні.

Як повідомив у телеграм-каналі голова парламентського комітету здоров’я нації, медичної допомоги та медстрахування Михайло Радуцький, Андрія повернули в Україну в рамках обміну за формулою “тисяча на тисячу”, про що українська та російська сторони домовились у Стамбулі. Під час медичного огляду військового після звільнення на його животі виявили випалений вищезгаданий напис.

“Андрій провів у полоні 15 місяців. Його було поранено, і російський хірург зробив йому операцію. Прокинувшись після наркозу, Андрій побачив на своєму тілі цей напис”, - повідомив Радуцький.

Як повідомив керівник національної програми “Неопалимі”, керівник та співзасновник клініки MedEstet Максим Туркевич, лікування Андрія почали саме в цій клініці. Першим етапом лікування стали інʼєкції полінуклеотида для стимуляції регенерації клітин.

 

 

Теги: #напис #неопалимі

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