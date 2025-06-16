Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
11:19 16.06.2025

За підтримки національної програми зовнішньої реабілітації "Неопалимі" розпочалося лікування військового, якому окупанти випалили на тілі напис "Слава Росії"

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У межах Національної програми зовнішньої реабілітації “Неопалимі” розпочалося лікування українського захисника, який понад 15 місяців провів у полоні. На тілі Андрія окупанти випалили напис "Слава Росії". Тепер лікарі зроблять усе, щоб стерти сліди катувань.

Олександр Туркевич, головний лікар проєкту, у своєму дописі зазначив, що пацієнт потрапив у полон пораненим, а вже після операції отямився з випаленим на шкірі написом.

"Встав о 6 ранку. У неділю. Бо понад 5 годин дороги — а там чекає пацієнт, який після поранення і довгих місяців полону прийшов до тями з "подарунком" від хірурга. Ви вже бачили ці фото — їх зробили лікарі одразу після обміну. А сьогодні я зробив нові — це наш старт. І ми пройдемо цей шлях разом", - розповів дерматолог Олександр Туркевич .

Зараз пацієнту проводять підготовчі процедури: вводять полінуклеотиди для покращення якості тканин перед складнішим втручанням. З будь-якими втручаннями потрібно бути обережними, пацієнтові не рекомендована пластична хірургія — організм має схильність до гіпертрофічних рубців.

"Не всі шрами — видимі. Але ті, що на тілі, ми можемо стерти. І ми це зробимо. Цей напис — не вирок. Через кілька місяців від нього залишиться лише легкий слід", — говорить Максим Туркевич, директор проєкту "Неопалимі".

Лікарі "Неопалимих" підкреслюють: ця історія — не виняток. На жаль, подібні шрами — фізичні й психологічні — часто залишаються після полону. Саме тому програма допомагає реабілітувати постраждалих.

"Я дуже вдячний тим, хто ухвалює рішення, кому довірити долю хлопців після полону. Вони обрали “Неопалимі” — тому що наш рівень лікування рубців і опіків найвищий в Україні. І ми виправдаємо цю довіру", — додав лікар Туркевич.

"Неопалимі" — це загальнонаціональна програма допомоги постраждалим від війни, яка безкоштовно лікує рубці, опіки, деформаційні травми. Команда об’єднує понад 35 клінік у 16 областях, що вже допомогають понад 400 пацієнтам — здебільшого військовим і цивільним, які постраждали внаслідок російської агресії.

Проєкт реалізується у співпраці з ГУР МО та Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.

"Ми раді бути корисними державі і захисникам. Це — наш обов’язок. Це — наша справа честі", — зазначив Максим Туркевич.

Теги: #рубці #туркевич #військовополонені #реабілітація #слава_росії_шрам #лікування #неопалимі #шрами

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