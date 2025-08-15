Інтерфакс-Україна
Події
12:25 15.08.2025

Затриманий у Польщі за плюндрування пам’ятників неповнолітній українець взятий під варту на три місяці – МЗС України

Генеральне консульство України у Вроцлаві перебуває на контакті з польськими правоохоронцями, які розслідують справу про плюндрування памʼятників жертвам УПА, повідомили журналісту "Інтерфакс-Україна" у Міністерстві зовнішніх справ України.

"За попередньою інформацією Генерального консульства України у Вроцлаві, підозрюваних у вандалізмі взято під варту строком на три місяці. Консульська посадова особа перебуває на контакті з місцевими правоохоронними органами, направлено відповідний запит для зʼясування обставин події. Справа перебуває на контролі установи", - вказується у повідомленні.

Як повідомлялося, агентство Внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало громадянина України, який за наказом іноземної розвідки вчиняв акти диверсії. "ABW і поліція затримали 17-літнього громадянина України, який за наказом чужоземних спецслужб здійснював плюндрування пам’ятників жертвам УПА… і громадських будівель антипольськими написами", - повідомив міністр-координатор спецслужб Томаш Сємоняк, наголосивши, що ці дії мали на меті "збудження напруги між поляками й українцями".

Також у середу затримання українця прокоментував прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск. Як повідомляє TVN 24, Туск говорив про це на прес-конференції "після серії зустрічей лідерів країн щодо досягнення миру в Україні". "Провокування конфліктів чи ворожнечі між українцями й поляками – це дуже часто результат дій чужинських спецслужб", - цитує Туска TVN 24.

За словами голови польського уряду, це не перший випадок такого затримання. "Цей молодий українець був завербований іноземною спецслужбою. Не існує кращого подарунку для росіян… Пам’ятаймо, що майже в кожному з таких випадків саме Росія стоїть за спробами збудити конфлікти й антипольські емоції в Україні та антиукраїнські – в Польщі", - підкреслив Туск.

