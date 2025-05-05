Інтерфакс-Україна
Події
16:52 05.05.2025

Профільний комітет ВР підтримав до 2-го читання законопроєкт щодо імплементації правила Болар

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Парламентський комітет здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування підтримав до другого читання проєкт закону щодо імплементації положень правила Болар.

Як повідомляє комітет на в фейсбук, відповідний законопроєкт №13087, розроблений спільно з Міністерством охорони здоров'я, комітет розглянув минулого тижня.

Як повідомлялося, у квітні Рада підтримала законопроект № 13087 в першому читанні.

Документом, зокрема, дозволяється виробникам генеричних ліків реєструвати генетики вже наступного дня після закінчення дії патенту на оригінальний лікарський засіб, що посилить конкуренцію між виробниками та знизить ціни на ліки.

Запровадження правила Болар передбачено рішенням РНБО від 12 лютого 2025 року. У країнах ЄС правило Болар дозволяє виробникам розпочинати реєстрацію та виробництво ліків-генериків до закінчення дії патенту на оригінальний препарат.

В Україні наразі фармкомпанії мають чекати закінчення строку патенту, а лише потім розпочинати реєстрацію та виробництво ліків, що затягує вихід генерика на ринок.

Теги: #законопроєкт #комітет_вр #правила_болар

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