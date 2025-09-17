Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство України і Великої Британії

Верховна Рада ратифікувала угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією і Північною Ірландією

На пленарному засіданні у середу "за" таке рішення проголосувало 295 нардепів.

Британський парламент ратифікував документ 4 липня.

Посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав "сторічну угоду" між Україною та Британією унікальним документом, "який означає інтеграцію України у західний світ та перетворення на регіональний центр стабільності".

"Для Британії – це зміцнення позицій у Східній Європі, нові ринки та підтвердження статусу країни, яка стоїть на сторожі міжнародного права і демократії. А для світу – це прецедент про те, як можна підтримати країну, що стала жертвою агресії. І не лише зброєю", - прокоментував він у телеграм-каналі ратифікацію угоди.

Як повідомлялось, 16 січня Угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії підписали в Києві президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Угода охоплює такі ключові сфери співпраці, як безпека й оборона, морська сфера, економіка, енергетика, правосуддя, протидія дезінформації, культура та освіта.