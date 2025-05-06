ЄБРР та "Укрзалізниця" оголосили тендер на придбання газопоршневих електростанцій загальною потужністю 215 МВт

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) та АТ "Укрзалізниця" оголосили тендер на закупівлю контейнерних газопоршневих електростанцій потужністю від 1,8 МВт до 3,5 МВт одна, за кошти кредиту ЄБРР і грантове фінансування.

Планується придбати газопоршневі електростанції загальною потужністю 215 МВт, повідомила пресслужба УЗ у Телеграм у вівторок.

Згідно з повідомленням на Порталі електронних закупівель клієнтів ЄБРР (ECEPP), тендер оголошено 1 травня 2025 року – кінцевий строк прийому заявок 16 червня.

"Укрзалізниця" планує залучити кредит від ЄБРР у сумі EUR180 млн для реалізації проєкту, метою якого є фінансування невідкладних витрат на закупівлю (постачання та монтаж) обладнання для малої газової електрогенерації загальною потужністю до 270 МВт, йдеться в описі тендеру на ECEPP.

Для фінансування проєкту передбачається залучення інвестиційного гранту у розмірі до 10 млн фунтів стерлінгів від уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, який надається через Фонд підтримки енергетики України, а також залучення коштів на грантовій основі в розмірі до EUR56 млн, зазначено у повідомленні.

Завдяки реалізації цього проєкту залізничники зможуть навіть в умовах блекаутів забезпечити стабільні перевезення пасажирів та вантажів і мінімізувати використання резервної теплотяги, підкреслили в "Укрзалізниці". Повідомляється, що також компанія буде забезпечувати електроенергією об’єкти соціальної сфери й об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.

В "Укрзалізниці" нагадали, що закупівля газопоршневих електростанцій проводиться в рамках спільного з ЄБРР проєкту "Участь АТ "Укрзалізниця" у загальнодержавній системі розподіленої генерації". "Укрзалізниця" і ЄБРР підписали кредитну угоду у межах якої "Укрзалізниця" отримає під державні гарантії EUR180 млн.