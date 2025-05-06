Інтерфакс-Україна
Події
15:37 06.05.2025

В Україну з російського полону повернулись 205 воїнів – Зеленський

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В Україну з російського полону повернулись 205 воїнів – Зеленський
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

 Президент України Володимир Зеленський повідомив у вівторок, що ще 205 воїнів повернулися додому з російського полону.

"Сьогодні Україна повернула 205 воїнів. Молоді хлопці й дорослі чоловіки з майже всіх видів і родів військ. Захисники Маріуполя та оборонці всієї лінії фронту. Вони були розкидані по багатьох російських регіонах, увʼязнені тюремною системою з єдиним завданням: знущання і знищення людяності", - написав президент у телеграм-каналі.

Зеленський завдячив усім партнерам, зокрема, об'єднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу.

"Ми повернули їх. І я дякую всім, хто працював над цим обміном. Дякую партнерам, передусім Обʼєднаним Арабським Еміратам, за посередництво й допомогу. Дякую тим, хто небайдужий і продовжує говорити про українців у полоні. Щодня ми боремося за наших людей. Обовʼязково зробимо все, щоб повернути кожного й кожну", - наголосив він.

Як повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, це вже пʼятий цього року та 64-ий від початку повномасштабного вторгнення.

"Загалом в межах перемовного процесу та обмінів з березня 2022 року Координаційним штабом визволено 4 757 українських громадян", - зазначено у повідомленні у Телеграмі.

Як уточнили у Координаційному штабі, цього разу серед звільнених воїнів – представники Збройних Сил України, зокрема Військово-морських сил, Повітряних сил, Десантно-штурмових військ, Сил ТрО, а також Національної гвардії України та Державної прикордонної служби України. Додому повертаються три українських офіцери та 202 солдати і сержанти.

"Визволені Захисники обороняли Україну на Донецькому та Луганському напрямках, на Запоріжжі та Харківщині, у Херсонській, Сумській та Київській областях, а також Захисники з гарнізону Маріуполя", - додали у повідомленні.

Зазначається, що усім звільненим буде надано медичну допомогу та лікування, необхідні речі, одяг, засоби гігієни на перший час. Також будуть здійснені виплати грошового забезпечення за час перебування в полоні та одноразова матеріальна допомога.

Теги: #обмін #захисники #зеленський

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