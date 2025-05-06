В Україні збережеться прохолодна дощова погода

У середу, 7 травня, в Україні очікуються короткочасні дощі, на півдні та південному сході країни вдень місцями грози; лише вночі у Приазов'ї та Криму, вдень у більшості західних та північних областей без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; на решті території вночі 8-13°, вдень 17-22°, на південному сході країни до 25°.

У Києві у середу, 7 травня, вночі короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві за весь період метеорологічних спостережень 7 травня найвища температура вдень була 29,2° в 1907 та 1969р., найнижча вночі 0,4° в 1886р.

У четвер, 8 травня, в Україні вночі на півдні та сході країни, вдень в Карпатах короткочасний дощ, на решті території без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с.

Температура вночі у західних (крім Закарпатської) та північних областях 1-6° тепла, на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень 11-16° тепла; на решті території вночі 8-13°, вдень 15-20°.

В Києві у четвер без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°.