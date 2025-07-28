Інтерфакс-Україна
Події
15:20 28.07.2025

Укргідрометцентр: цього тижня на Київщині буде літня мінлива погода, без дощів буде лише 1 серпня

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Укргідрометцентр: цього тижня на Київщині буде літня мінлива погода, без дощів буде лише 1 серпня

Погода у Києві та Київській області увесь тиждень буде нестійкою – з дощами та грозами, коливанням тиску та вологості, з середи стане прохолодніше, а дощів та гроз поменшає, повідомив Укргідрометцентр.

"29 липня - 02 серпня на Київщині та в м.Києві знову прогнозуємо нестійку погоду, щедру на дощі, яких довго чекали і дочекалися…", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Зазначається, що 29 липня активний атмосферний фронт ще зумовлюватиме дощі, грози, коливання тиску та вологості, проте Київщина перебуватиме в досить теплій повітряній масі, тому ця доба буде найтеплішою з наступних п’яти.

Надалі за фронтом з північного заходу надійде дещо прохолодніше повітря, що відчуємо 30-31 липня нижчою  на 3-6° температурою як вночі, так і вдень. Дощі стануть короткочасними, гроз поменшає. Температура не зазнає відчутних змін і в перші дві доби серпня, коли 1 серпня опадів не чекаємо, 2 серпня передбачаємо місцями короткочасний дощ та грозу.

Теги: #дощ #погода #укргідрометцентр

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