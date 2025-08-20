В Україну найближчими днями повернеться дощова погода

В Україні у четвер, 21 серпня без опадів, лише у західних та Житомирській областях вдень місцями короткочасний дощ, гроза, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-18°; вдень 25-30°, на півдні країни до 33°, у західних областях 20-25°.

У Києві у четвер без опадів. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 16-18°; вдень 27-29°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 19 серпня найвища температура вдень була 36,2° в 1946р., найнижча вночі 7,3° в 1908р.

В Україні у п'ятницю, на 22 серпня, у західних, північних, вдень і в більшості центральних та Одеській областях помірні, місцями значні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів.

Вітер переважно південно-західний, 7-12 м/с.

Температура у західних областях вночі 12-17°, вдень 17-22°; на решті території вночі 15-20°, вдень 28-33°, у північних областях 20-25°.

У Києві у п'ятницю дощ, гроза. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 16-18°, вдень 22-24°.