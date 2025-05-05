Окупанти обстрілюють Білопільський та Ворожбянський райони Сумщини, загинули троє цивільних, чотирьох поранено

Російські окупанти протягом дня масовано обстрілювали Білопільську та Ворожбянську громади (Сумська обл.) із застосуванням артилерії та керованих авіабомб, троє цивільних загинули, четверо дістали поранень, серед них 16-річний хлопець, повідомив Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 5 травня 2025 року протягом дня, застосовуючи заборонені міжнародним правом методи ведення війни, окупанти обстрілюють з артилерії та скидають керовані авіаційні бомби на цивільну та критичну інфраструктуру Сумського району", - йдеться у дописі пресслужби Офісу генпрокурора у телеграмі у понеділок.

Повідомляється, що внаслідок атаки ворога в Білопільській громаді загинув 48-річний цивільний чоловік, іще один 34-річний чоловік отримав поранення, в Ворожбянській громаді, за попередніми даними, несумісні із життям поранення отримали двоє чоловіків, троє осіб поранені, серед них 16-річний хлопець.

За процесуального керівництва Сумської обласної та окружної прокуратур проводяться досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілу. Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ в Сумській області та Сумського райуправління поліції ГУНП в Сумській області.

Раніше повідомлялося, що у Білопіллі та Ворожбі було оголошено термінову евакуацію.

Також повідомлялося, що російські війська в ніч на понеділок завдали два ракетних удари по Конотопу Сумської області, місто атакували більш ніж 10 БпЛА.