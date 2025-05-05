Інтерфакс-Україна
Події
17:25 05.05.2025

Усі 133 кардинали, які візьмуть участь у конклаві, прибули в Рим

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Усі кардинали, яким належить обрати наступного Папу Римського, приїхали до Риму, повідомляє в понеділок портал Vatican News.

"Усі 133 кардинали, які приїхали з різних куточків світу, перебувають у Римі", - йдеться в повідомленні.

Вони зберуться в середу на конклав у Ватикані - у Сікстинській капелі. Захід розпочнеться о 16:30 за місцевим часом. Очікується, що учасники конклаву проводитимуть голосування по декілька разів на день доти, доки хтось із кандидатів не збере дві третини голосів плюс щонайменше ще один голос.

Папа Римський Франциск помер уранці 21 квітня на 89-му році життя після важкої хвороби.

Теги: #конклав #кардинали #рим

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