Інтерфакс-Україна
Події
18:38 07.05.2025

Кардинали прибули до Сикстинської капели, де починається конклав

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У Ватикані 133 кардинали прибули до Сикстинської капели, в якій починається процес обрання нового Папи Римського, також відомий як конклав.

Наразі в капелі кардинали дають клятву зберігати таємницю, після чого двері будуть зачинені і контакту із зовнішнім світом у них більше не буде. Після цього розпочнеться перший раунд голосування. Як очікується, результати стануть відомі близько 19:00 за місцевим часом (20:00 за Києвом).

Віряни зможуть дізнатися, чи було обрано нового Папу, завдяки диму, що йтиме зі спеціально встановленого в Сикстинській капелі димаря: чорний дим ітиме, якщо нового Папу поки що обрати не вдалося, білий - якщо нового Папу обрано. Дим буде йти від спалюваних бюлетенів з іменами кандидатів. Також, щоб уникнути непорозумінь, у вогонь додаються спеціальні хімікати, щоб зробити колір більш насиченим. Для більшої ясності після обрання нового понтифіка продзвенять дзвони.

Папа Римський Франциск помер на 89-му році життя 21 квітня в резиденції у Ватикані в Будинку Святої Марти.

В останні місяці понтифік проходив лікування від запалення легенів і викликаних захворюванням ускладнень.

Теги: #кардинали #конклав #ватикан

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