У Ватикані розпочалися літургійні церемонії підготовки до конклаву

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У Ватикані зранку в середу розпочалися підготовчі релігійні заходи, що передують конклаву - процедурі обрання нового Папи Римського, повідомляє італійська газета "Репуббліка".

О 10:00 (11:00 за київським часом) розпочалася меса Pro Eligendo Pontifice ("За обрання Папи"), якою керує декан колегії кардиналів Джованні Баттіста Ре. Це літургійне торжество, що закликає Святий Дух просвітити кардиналів-виборців, які готуються до голосування.

Після меси, о 16:15 (17:15 за київським часом) 133 кардинали, які беруть участь у конклаві, увійдуть до Паулінської капели. Звідти під гімн Veni creator spiritus ("Зійди, Дух-творець") процесія вирушить до Сикстинської капели.

Щойно всі кардинали увійдуть до капели, папський обер-церемоніймейстер Дієго Равеллі виголосить Extra Omnes ("Геть усіх"). Після цього тих, хто не бере участі в конклаві, попросять піти геть, і почнеться за зачиненими дверима голосування. Керувати процесом буде камерленго Римо-католицької церкви кардинал Кевін Фаррелл. Про хід голосування свідчитиме дим із димоходу, встановленого на даху капели.

Перший дим очікується не раніше 19:00 (20:00 за київським часом) у середу.

У перший день конклаву зазвичай відбувається тільки один раунд. У наступні дні їх буде більше - два щоранку і два опівдні.

Обрання Папи 7 травня можливе, але малоймовірне, оскільки кандидату необхідно буде здобути дві третини голосів плюс один, тобто в нинішньому випадку 89. Право голосу мають тільки кардинали, молодші за 80 років, наразі їх 133: 52 з Європи, 23 з Азії, 20 з Північної Америки і 17 з Південної, 17 з Африки і чотири з Океанії. Західні ЗМІ зазначають, що 108 із них були зведені в сан кардинала Папою Франциском.

Якщо через три дні голосувань новий Папа не буде обраний, процес призупинять на день, щоб кардинали могли помолитися й обміркувати ситуацію, що склалася. Далі ця пауза повторюється через кожні сім раундів голосування. Якщо за 12 днів жоден із кандидатів не зможе отримати необхідну кількість голосів, то залишаться лише два кардинали, які набрали найбільше голосів у попередніх раундах. Для перемоги вони так само мають набрати дві третини голосів.

Віряни зможуть дізнатися, чи був обраний новий Папа, завдяки диму, що йтиме зі спеціально встановленого на Сикстинській капелі димаря: чорний дим ітиме, якщо нового Папу поки що обрати не вдалося, білий - якщо нового Папу обрано. Дим буде йти від спалюваних бюлетенів з іменами кандидатів. Також, щоб уникнути непорозумінь, у вогонь додаються спеціальні хімікати, щоб зробити колір більш насиченим. Для більшої ясності після обрання нового понтифіка продзвонять дзвони.

Папа Римський Франциск помер у віці 88 років 21 квітня о 07:35 ранку за місцевим часом (08:35 за київським часом) у резиденції у Ватикані в Будинку Святої Марти.

В останні місяці понтифік проходив лікування від запалення легенів і спричинених захворюванням ускладнень.