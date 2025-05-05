Інтерфакс-Україна
Події
15:21 05.05.2025

Україна та Чехія підпишуть меморандуми про посилення співпраці між медичними закладами – ЗМІ

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Україна та Чехія підпишуть меморандуми про посилення співпраці між медичними закладами – ЗМІ

Україна та Чехія підпишуть два меморандуми про посилення співпраці між медичними закладами, повідомила дружина президента України Олена Зеленська у понеділок, передає "Радіо Свобода".

"Між нашими країнами буде підписано два меморандуми... Фактично, це пряма співпраця у форматі "клініка клініці" між медичними закладами України та світу. Без зайвої бюрократії", – сказала вона під час проведення в Празі міжнародної конференції "Глобальна медична ініціатива для України".

Важливою сферою співпраці, зі слів Зеленської, стане ментальне здоров’я.

Меморандум між Координаційним центром з психічного здоров’я Кабінету міністрів та Національним інститутом психічного здоров’я Чехії підписали міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко й керівниця Коордцентру з психічного здоров’я Оксана Збітнєва.

"Смерть однієї людини може ментально травмувати десятки й сотні людей з її кола. Тому ми можемо лише уявити стан українців сьогодні. Адже після початку повномасштабної війни в Україні немає, мабуть, жодної людини, у кого не постраждав хтось близький від російських атак чи на фронті. Це стосується і дітей, і дорослих. Навантаження на психіку українців безпрецедентне", – розповіла Зеленська під час виступу на конференції.

Теги: #меморандум #чехія #медичні_заклади

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