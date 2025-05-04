Інтерфакс-Україна
Події
23:54 04.05.2025

Американський суд призупинив дію постанови про повернення співробітників "Голосу Америки" на роботу - ЗМІ

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Федеральний апеляційний суд США у суботу заблокував постанову, яка зобов'язувала адміністрацію Трампа повернути на роботу понад 1000 співробітників "Голосу Америки", повідомила Reuters у неділю.

22 квітня окружний суддя США Ройс Ламберт наказав адміністрації "вжити всіх необхідних заходів", щоб відновити співробітників і підрядників на їхніх посадах в американській службі новин, а також відновити радіо-, телевізійні та онлайн-трансляції новин і деякі гранти.

Апеляційний суд у рішенні з перевагою у 2:1 припустив, що Ламберт не мав юрисдикції наказувати працівникам повернутися до роботи і вимагати відновлення грантів на суму 15 мільйонів доларів для "Радіо Вільна Азія" та "Близькосхідних мереж мовлення".

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) відправило понад 1000 співробітників у відпустку і повідомило 600 підрядникам, що їхні контракти будуть розірвані після того, як агентство раптово припинило мовлення в березні за розпорядженням Трампа.

"Апеляційний суд зазначив, що уряд не оскаржував той аспект рішення Ламберта, який вимагає від нього відновити "законодавчо встановлений рівень мовлення "Голосу Америки". У п'ятницю в численних повідомленнях йшлося про те, що "Голос Америки" готується відновити мовлення наступного тижня. У суботу USAGM не коментувала цю інформацію", - повідомляє Reuters.

Окружний суддя США Корнелія Піллард не погодилася з цим рішенням, заявивши, що воно "практично гарантує, що мережі більше не існуватимуть у будь-якій значущій формі до того часу, коли ця справа буде повністю розглянута".

"Вона додала, що це призведе до того, що "Голос Америки" буде змушений замовкнути в осяжному майбутньому, а "Радіо Вільна Азія" і "Близькосхідні мережі мовлення" не зможуть довести цю справу до кінця", - цитує суддю агентство.

Згідно з розпорядженням Трампа, "Голос Америки" вперше за 80 років свого існування не повідомляє новини. Її веб-сайт не оновлювався з 15 березня, а радіостанції за кордоном, які покладалися на її програми, вимкнулися або транслюють лише музику.

Джерело: https://www.reuters.com/legal/us-court-halts-ruling-ordering-voice-america-employees-back-work-2025-05-03/

Теги: #суд #голос #сша #америки

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