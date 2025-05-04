Інтерфакс-Україна
Події
22:42 04.05.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 177 військовослужбовців - Генштаб

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Окупанти втратили 177 військовослужбовців і вісім одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 неділі.

"Противник зазнає значних втрат – сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 177 окупантів, 103 з них – безповоротно. Також знищено три одиниці автомобільної техніки, три БпЛА, один мотоцикл та одну бойову броньовану машину противника.", - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/23860

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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