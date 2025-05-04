Інтерфакс-Україна
Події
17:26 04.05.2025

Шість людей поранені внаслідок ударів по Донеччині - ОВА

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Шість людей поранені внаслідок ударів по Донеччині - ОВА

Шість людей було поранено внаслідок ударів по Донеччині у неділю, повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

"Сьогодні вранці росіяни атакували Дружківку дроном, влучили у промзону. Поранення отримали троє цивільних від 65 до 69 років. Кількість пошкоджень встановлюємо", - написав він у телеграм-каналі.

У Покровську 2 людини поранено і 1 будинок пошкоджено. Крім того, 1 людина поранена і 2 будинки знищено у Зарічному Лиманської громади.

Теги: #донеччина #обстріли

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