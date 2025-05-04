Інтерфакс-Україна
Події
14:55 04.05.2025

ТРЦ DREAM відновлює роботу після нічної атаки: понад 80% орендарів уже відкрилися - компанія

1 хв читати

У ніч на неділю внаслідок ворожої атаки дронів було частково пошкоджено будівлю DREAM berry у Києві, робота відновлюється, вже працюють 80% орендарів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Команда ТРЦ оперативно розпочала ліквідацію наслідків, і вже зранку 4 травня свою роботу відновили якірні орендарі. Упродовж дня до роботи поверталися й інші партнери. Станом на сьогодні вдень понад 80% магазинів, закладів та сервісів працюють у звичному режимі.

Деякі входи до DREAM berry тимчасово закриті, однак ТРЦ залишається відкритим, доступ забезпечено через входи 1, 2А, 5А, 5Б, 6.

Актуальна інформація стосовно роботи магазинів і закладів оновлюється на цифрових платформах DREAM, інформує компанія.

Теги: #дрони #трц_dream

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:43 04.05.2025
На Черкащині внаслідок атаки ворожих дронів є пошкодження, над областю знищено 15 БпЛА – ОВА

На Черкащині внаслідок атаки ворожих дронів є пошкодження, над областю знищено 15 БпЛА – ОВА

01:07 04.05.2025
У Черкаському облцентрі через дронову атаку пошкоджено гуртожиток та виникло кілька пожеж – ОВА

У Черкаському облцентрі через дронову атаку пошкоджено гуртожиток та виникло кілька пожеж – ОВА

18:41 03.05.2025
Ворог атакував Запорізький район fpv-дронами, пошкоджені будинки

Ворог атакував Запорізький район fpv-дронами, пошкоджені будинки

17:11 02.05.2025
Дрони атакували Севастополь та військові аеродроми в Криму – Братчук

Дрони атакували Севастополь та військові аеродроми в Криму – Братчук

11:32 02.05.2025
Дрони атакували військову частину космічної розвідки РФ у Ставропольському краї - ЦПД

Дрони атакували військову частину космічної розвідки РФ у Ставропольському краї - ЦПД

12:37 30.04.2025
Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

Дрони СБУ уразили Муромський приладобудівний завод, який працює на флот та авіацію РФ, - джерело

10:05 29.04.2025
Над Києвом збили 9 ворожих дронів, троє жителів столиці постраждали

Над Києвом збили 9 ворожих дронів, троє жителів столиці постраждали

09:20 28.04.2025
Україна вже використовує на фронті понад 95% дронів власного виробництва – заступник міністра оборони

Україна вже використовує на фронті понад 95% дронів власного виробництва – заступник міністра оборони

10:07 26.04.2025
У передмісті Харкова двоє постраждалих внаслідок ударів ворожих дронів

У передмісті Харкова двоє постраждалих внаслідок ударів ворожих дронів

16:42 24.04.2025
Громада Києва передала бійцям Сил оборони 2500 БпЛА та системи РЕБ

Громада Києва передала бійцям Сил оборони 2500 БпЛА та системи РЕБ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський у Празі обговорить дипломатичні зусилля та спільний тиск на РФ "заради тривалого припинення вогню та завершення війни"

Зеленський про нічний удар по Києву: росіяни просять тишу на 9 травня, а самі цинічно б'ють щодня по Україні

Повітряні сили уразили командний пункт 6-ї мотострілецької дивізії ворога в районі Бахмута – Генштаб

Окупанти за добу втратили 1340 осіб та 129 од. автотехніки - Генштаб

Зеленський про збиття російського військового літака: доказ українських спроможностей

ОСТАННЄ

Зеленський у Празі обговорить дипломатичні зусилля та спільний тиск на РФ "заради тривалого припинення вогню та завершення війни"

Нетаньягу проведе консультації з урядом Ізраїлю через ракетний обстріл хуситами аеропорту в Тель-Авіві

Зеленський прибув із візитом до Чехії, повідомив Ліпавський

Зеленський привітав Вонга із перемогою його на виборах у Сінгапурі

Через ворожі обстріли загинув чоловік, двоє жінок отримали поранення на Сумщині

Укргiдрометцентр попереджає про грози на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей

Морські дрони з ракетами збили два Су-30 - Буданов

УЧХ допомагав постраждалим від атаки БпЛА з боку РФ на двох локаціях в столиці

Зеленський обговорив з прем’єром Австралії продовження підтримки України та співпрацю в межах коаліції охочих

У Румунії проходять президентські вибори

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА