ТРЦ DREAM відновлює роботу після нічної атаки: понад 80% орендарів уже відкрилися - компанія

У ніч на неділю внаслідок ворожої атаки дронів було частково пошкоджено будівлю DREAM berry у Києві, робота відновлюється, вже працюють 80% орендарів, повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі компанії.

Команда ТРЦ оперативно розпочала ліквідацію наслідків, і вже зранку 4 травня свою роботу відновили якірні орендарі. Упродовж дня до роботи поверталися й інші партнери. Станом на сьогодні вдень понад 80% магазинів, закладів та сервісів працюють у звичному режимі.

Деякі входи до DREAM berry тимчасово закриті, однак ТРЦ залишається відкритим, доступ забезпечено через входи 1, 2А, 5А, 5Б, 6.

Актуальна інформація стосовно роботи магазинів і закладів оновлюється на цифрових платформах DREAM, інформує компанія.