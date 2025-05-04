Інтерфакс-Україна
Події
13:59 04.05.2025

Зеленський у Празі обговорить дипломатичні зусилля та спільний тиск на РФ "заради тривалого припинення вогню та завершення війни"

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Зеленський у Празі обговорить дипломатичні зусилля та спільний тиск на РФ "заради тривалого припинення вогню та завершення війни"
Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official/

Президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Чехії, де планує обговорити "дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію заради тривалого припинення вогню та завершення війни".

"Разом із першою леді прибули з офіційним візитом у Чехію. Заплановані зустрічі з президентом Петром Павелом та прем’єром Петром Фіалою, головами Палати депутатів та Сенату й лідерами парламентських фракцій, а також керівниками оборонних компаній, студентством та українською громадою", - написав Зеленський у телеграм у неділю.

"Найголовніше – наша вдячність Чехії за принципову підтримку та зміцнення нашої співпраці. Чеська артилерійська ініціатива спрацювала ефективно, будемо продовжувати", - підкреслив Зеленьский.

За його словами, "окремий напрям співпраці – розвиток нашої військової авіації, розширення тренувальних програм для пілотів та забезпечення нашого флоту F-16".

"Разом із Чехією та іншими учасниками авіаційної коаліції готуємо хороші новини для України. Звісно, будемо говорити про дипломатичні зусилля та спільний тиск на Росію заради тривалого припинення вогню та завершення війни", - зазначив голова держави.

За його словами, Олена Зеленьска візьме участь у відкритті конференції Healthcare Initiative for Ukraine – "важливій платформі для зміцнення міжнародного медичного партнерства та збереження життів наших людей". Також підготовлений новий крок у розширенні Коаліції українських студій у чеських університетах – у всіх сферах збільшуємо підтримку для України.

Теги: #візит #зеленський #прага

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