Інтерфакс-Україна
Події
13:15 04.05.2025

Укргiдрометцентр попереджає про грози на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей

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Укргiдрометцентр попереджає про грози на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей

Український гiдрометеорологiчний центр попереджає про небезпечні метеорологічні явища в країні

"5 травня на Закарпатті, Одещині та більшості центральних областей вдень грози. (I рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні у неділю.

5 травня очікуються короткочасні дощі; на сході та південному сході країни без опадів.

Вітер північно-західний, на сході та півдні країни південно-західний, 5-10 м/с, в південних та східних областях вдень пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 20-25°, в західних та північних областях 11-16°.

У Києві 5 травня короткочасні дощі, вдень місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-11°, вдень 14-16°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 5 травня найвища температура вдень була 30,2° в 2018р., найнижча вночі -0,7° в 1908р.

6 травня в Україні місцями короткочасні дощі. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

У Києві 6 травня місцями короткочасні дощі. Вітер переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі 5-7° тепла, вдень 13-15°.

Теги: #погода #грози #укргідрометцентр

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