Інтерфакс-Україна
Події
11:27 04.05.2025

У Румунії проходять президентські вибори

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У Румунії проходять президентські вибори

Громадяни Румунії в неділю знову обирають президента країни. Вибори призначені після того, як на початку грудня минулого року Конституційний суд країни напередодні другого туру скасував результати першого.

Тоді у першому турі президентських виборів у Румунії переміг незалежний проросійський кандидат Келін Джорджеску. 8 грудня мав відбутися другий тур, у якому мали конкурувати Джорджеску і голова "Союзу порятунку румунів" Олена Ласконі. Однак Конституційний суд Румунії одноголосним рішенням анулював результати першого туру президентських виборів через дані, які свідчать про те, що вибори відбулися з порушеннями. Суд послався на підозри у втручанні Росії в кампанію Джорджеску.

Під час обговорення ролі соціальних мереж у перемозі Джорджеску в першому турі TikTok була запідозрена чинною владою Румунії у сприянні іноземному втручанню. Національна рада з аудіовізуальних послуг Румунії закликала Єврокомісію розслідувати роль TikTok у виборах.

Процес виборів президента Румунії було запущено з нуля і в повному обсязі - кандидатам довелося заново реєструватися і проходити процедуру перевірки в Центральному виборчому бюро.

У виборах 4 травня зможуть узяти участь 18 млн виборців, їм належить обрати президента з 11 кандидатів, висуванців як від політичних партій, так і незалежних. До списку учасників першого туру занесено: Джордже Антонеску (Альянс "Румунія вперед"), Елену Ласконі ("Союз порятунку румунів"), Сільвіу Предою ("Національна ліга дії"), Джордже Сіміон ("Альянс за єдність румунів"), Марчелу Шандру (Соціал-ліберальна гуманістична партія), Крістіана Терхеша (Національно-консервативна партія), Себастьяна Попеску ("Нова Румунія"), а також незалежних кандидатів: Іон Бану-Мусчел, Нікушор-Даніель Дан, Петру Фунеріу і Віктор Понта. Келіну Джорджеску Центральне виборче бюро в участі у виборах відмовлено.

У Румунії 19 тис. виборчих дільниць працюватимуть із 7:00 до 21:00 за місцевим часом. У разі великого напливу виборців роботу виборчих дільниць може бути продовжено. Для перемоги кандидату треба набрати 50% голосів плюс один голос. У разі необхідності другий тур, у якому візьмуть участь кандидати, які посядуть перше і друге місця в першому, відбудеться 18 травня.

Близько 125 тис. виборців уже проголосували заздалегідь за кордоном, найбільше в Італії, Німеччині, Іспанії та Молдові.

Теги: #румунія #вибори

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