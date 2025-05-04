На Черкащині внаслідок атаки ворожих дронів є пошкодження, над областю знищено 15 БпЛА – ОВА

Фото: https://t.me/cherkaskaODA/13444

Унаслідок ворожої атаки ударних дронів на Черкащині пошкоджена житлова інфраструктура, меблеве підприємство та торговельні бази, над областю ППО знищила 15 безпілотників, повідомив начальник ОВА Ігор Табурець.

"У ніч проти неділі ворог бив по Черкащині ударними дронами. Наші сили ППО знищили 15 з них. Однак є чимало шкоди від падіння цілей і уламків. Найбільше дісталось обласному центру. Тут пошкоджена житлова інфраструктура, склади меблевого підприємства та торговельної бази, садові споруди", - написав він в телеграмі.

За його словами, минулось без загиблих. Кілька людей звертались по допомогу до медиків. Госпіталізації не потребують.

Також у чотириповерхівці, за попередніми даними, пошкоджено 10 квартир, 2 з них - вигоріли вщент. Комісійне обстеження триває. Є підготовлені місця для відселення, однак поки таких звернень від мешканців не маємо.

Рятувальники, комунальники, соціальні партнери з обласного "Червоного Хреста" - всі на місці і надають потрібну допомогу.

Як повідомлялося, у Черкаському облцентрі через дронову атаку пошкоджено гуртожиток та виникло кілька пожеж.