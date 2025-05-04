На Харківщині 1 загиблий, 4 постраждалих від ворожих обстрілів за добу - Синєгубов

Протягом минулої доби ЗС РФ використали для обстрілів населених пунктів Харківської області 11 КАБів, 18 некерованих авіаційних ракет, 9 БпЛА типу "Шахед" і 8 БпЛА невстановленого типу, повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

"Внаслідок обстрілів у с. Борова загинув чоловік, у м. Куп’янськ четверо жінок отримали поранення", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його словами, внаслідок ворожих обстрілів в Ізюмському районі області пошкоджено 3 адмінбудівлі, 8 приватних домоволодінь, 3 багатоквартирних будинки, поштове відділення, будівлю навчального закладу, складську будівлю та 2 авто.

У Куп’янську районі зруйновано адмінбудівлю, будівлю дитячого садка, 2 багатоквартирних будинки. Пошкоджено 4 приватних будинки та 2 авто.

У Харківському районі області пошкоджено приватний будинок.