Окупанти за добу втратили 1340 осіб та 129 од. автотехніки - Генштаб

Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони за добу ліквідували 1340 окупантів, 11 танків, 24 бронемашин, 52 артсистеми, 163 БПЛА, а також 129 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком неділі.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 956810 (+1340) осіб, танків ‒ 10758 (+11) од, бойових броньованих машин ‒ 22403 (+24) од, артилерійських систем – 27327 (+52) од, РСЗВ – 1376 (+1) од, засоби ППО ‒ 1155 (+1) од, літаків – 372 (+2) од, гелікоптерів – 335 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34860 (+163), крилаті ракети ‒ 3196 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 47141 (+129) од, спеціальна техніка ‒ 3870 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

У генштабі зазначають, що у зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника - танки, бойові броньовані машини, артилерійські системи, засоби ППО, БпЛА ОТР, крилаті ракети та спецтехніка. Загальна цифра скоригована, а втрати за добу подаються у звичайному режимі.